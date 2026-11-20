TMSF tarafından kayyum atanan Eyüpspor'da yönetim değişikliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eflatun-sarılı kulüp, kayyum sürecinin sona erdiğini ve yeniden başkan Murat Özkaya ile asbaşkan Fatih Kulaksız'a iade edildiğini açıkladı.

Eyüpspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMSF tarafından kayyum atanan kulübümüz, yürütülen sürecin ardından başkanımız Sayın Murat Özkaya ve asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız'a iade edilmiştir. Kulübümüzün geleceği ve kurumsal yapısına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirir, camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KAYYUM SÜRECİNE GİDEN YOL

Eyüpspor'da yaşanan gelişmeler, futbolda bahis soruşturması kapsamında başlatılan adli süreçle gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında kulüp başkanı Murat Özkaya Kasım 2025'te, asbaşkan Fatih Kulaksız ise Aralık 2025'te tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ocak 2026'da Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız, Mayıs ayında tahliye edilmişti. Son gelişmeyle birlikte kulüp yeniden iki isme iade edilirken, Eyüpspor'un gelecekteki yönetim yapısına ilişkin ayrıntıların ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.