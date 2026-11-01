Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan katılımcıların sistemden ayrılmak zorunda kalmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilmelerine olanak tanıyan kısmi ödeme uygulamasında kapsam genişletiliyor.

Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'nda yer alan hedefler doğrultusunda, katılımcıların bedelli askerlik giderlerini karşılayabilmeleri için BES hesaplarındaki birikimlerin bir bölümünü kullanabilmelerinin önü açılıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, mevcut haklara bedelli askerlik ve hac ibadeti gibi ihtiyaç kalemleri eklenerek katılımcıların tasarruflarını koruyarak bu ödemeleri yapabilmeleri amaçlanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK VE HAC İHTİYAÇLARI İÇİN MEVZUAT HAZIRLIĞI

Halihazırdaki uygulamada sadece konut alımı, evlilik ve afet hallerinde devreye giren kısmi ödeme hakkının çerçevesi yeni başlıklarla yeniden çiziliyor.

Katılımcıların bedelli askerlik başta olmak üzere hac ibadeti gibi gereksinimleri için sistemden tamamen çıkış yapmadan birikimlerinin bir bölümüne erişebilmesini sağlayacak yasal altyapı üzerinde çalışılıyor. İlgili düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamlanarak yürürlüğe alınması hedefleniyor.

EMEKLİLİK GELİRİ MODELLERİ DEĞİŞECEK

2027 Yılı Programı'nda kısmi ödeme kapsamındaki genişlemenin yanı sıra sistemin genel işleyişine ilişkin başlıklar da yer buluyor. BES katılımcılarından yapılan kesintilerin sadeleştirilerek azaltılması ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) farklı risk tercihlerine uygun fon çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.

Ayrıca emeklilik hakkı kazanan katılımcıların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine, programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmelerini sağlayacak ödeme modellerinin özendirilmesi öngörülüyor.