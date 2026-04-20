CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen beş çevre otoyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını ileri sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, söz konusu hazırlığın yeni bir özelleştirme adımı olduğunu savundu.

HANGİ YOLLAR KAPSAMDA?

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre, özelleştirme kapsamına alınması planlanan yollar Ankara Çevre Otoyolu, İstanbul 2. Çevre Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu ve Gaziantep Çevre Otoyolu oldu. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğun 275 kilometreye ulaştığını belirten Yavuzyılmaz, bu hatlarda 2025 yılı boyunca 836 milyon 568 bin araç geçişi gerçekleştiğini ifade etti.

YENİ BİR GELİR MODELİ

Yavuzyılmaz, 23 Mart 2026 tarihli CİMER yanıtına dayandırdığı açıklamasında, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği 2 bin 282 kilometrelik otoyol ve köprü ağının hâlihazırda özelleştirme paketi içinde yer aldığını belirtti. Çevre otoyollarının da bu paketin bir parçası olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, 2010 yılında özelleştirme kapsamına alınan bu yolların 2026 itibarıyla devredilmesi halinde yeni bir gelir modelinin ortaya çıkacağını savundu.

'25 YILDA EN AZ 542 MİLYAR LİRA'

Yavuzyılmaz’ın hesaplamasına göre, çevre otoyolları yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollardaki ortalama kilometre başı araç geçiş ücretine benzer bir tarifeyle işletilirse, şirketlerin yalnızca bir yılda vatandaştan tahsil edeceği tutar en az 21 milyar 677 milyon lira olacak. Aynı hesaplamaya göre 25 yıllık işletme süresi sonunda şirketlerin elde edeceği toplam gelirin en az 542 milyar lirayı bulacağı öne sürüldü. Yavuzyılmaz, maliyeti büyük ölçüde kamu tarafından karşılanan yolların yeniden ücretlendirilmesinin vatandaş aleyhine sonuç doğuracağını ifade etti.