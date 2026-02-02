Devlet katkısı'nın düşürülmesinin ardından Emeklilik Gözetim Merkezi’ndeki verilere göre bu yılın ikinci haftasında 30 bin 847, üçüncü haftasında ise 31 bin 345 BES sözleşmesi sonlandırıldı.

Böylece üst üste 2 hafta BES sisteminden çıkışlar, rekor kırdı. Benzer şekilde ocak ayının ikinci haftasında 6 bin 163, üçüncü haftasında ise 6 bin 110 BES yatırımcısı, ‘cayma’ tercihini kullanarak BES sözleşmesini sonlandırdı. Bu değerlerde de Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre rekor seviyeye ulaşıldı.

2.4 TRİLYON TL VAR

Sistemden çıkışlar hızlanırken, girişler ise hız kesti. Aralık ayının son haftasında 62 bin 854 yeni BES sözleşmesi açılırken, bu değer ocak ayının son haftasında 14 bin 287’ye kadar geriledi. BES’te devlet katkısının azaltıldığı yılın ikinci haftasında ise sisteme sayısı 40 bin 369 oldu. BES verileri, devlet katkısının azaltılmasıyla yatırımcıların sisteme olan bakışının değişmeye başladığını ortaya koydu. BES’te 10.1 milyon yatırımcının 2.4 trilyon liralık tasarrufu bulunuyor. Otomatik Katılım Sistemi’nde de 7.7 milyon yatırımcı var.