Beyaz Saray'da geçen ay göreve başlamasından yalnızca beş gün sonra görevine son verilen Katie Zacharia'nın geri dönmek için çalıştığı öne sürüldü. New York Post'un kaynaklarına dayandırılan habere göre Zacharia, yeniden görev alabilmek için hem televizyon ekranlarında görünürlük kazanmaya hem de yönetimle temas kurmaya çalıştı.

Kaynaklar, Zacharia'nın Trump'ın dikkatini çekmek amacıyla sağ eğilimli bir televizyon kanalında, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde düzenlenen programa katıldığını belirtti.

Bir başka kaynak ise Zacharia'nın yeni Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'a ulaşarak kendisine ikinci bir şans verilmesini rica ettiğini aktardı. Bu girişimlerin sonuç verip vermediği açıklık kazanmadı.

Zacharia, önceki sözcü Karoline Leavitt'in yerine atanmış, ancak göreve başlamasından beş gün sonra görevden alınmıştı.