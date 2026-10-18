Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın beş günlük görevinin sona ereceğini, odasında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada öğrendiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in Wall Street Journal haberinden aktardığına göre, Zacharia 17 Ekim'de Beyaz Saray'daki odasında röportaj verirken ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jason Miller içeri girdi. Miller, Başkan Yardımcısı JD Vance'in kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Röportajı yarıda bırakarak odadan ayrılan Zacharia geri dönmedi.

İLK VE TEK TOPLANTI 14 DAKİKA SÜRDÜ

Haberde, Zacharia'nın ABD tarihinde en kısa süre görev yapan Beyaz Saray basın sözcüsü olduğu belirtildi. Zacharia, 13 Ekim'de düzenlediği 14 dakikalık ilk ve tek basın toplantısındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Avukatlık sınavını geçemediği halde kendisini avukat olarak tanıtması da eleştirilmişti.

Trump, Zacharia'nın ayrılığından kısa süre önce yaptığı açıklamada, kendisine “Bunu yapmak zorunda değilsin. Açıkçası senin yerinde olsam bir kez daha düşünürdüm” dediğini belirtmişti.

Zacharia ise istifasını duyurduğu sosyal medya paylaşımında Trump'ı överek “Keşke daha fazla Amerikalı onun kıymetini bilse. Onun için çalışmak bir onurdu” ifadelerini kullanmıştı.