Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Özyurt ve Yıldız ailelerinin sokak ortasında çatışması sonrası beş kişi öldü. Silahlı kavganın sebebiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Volkan Yıldız, iddiaya göre Beşköprü Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı Özyurt ailesinin fertlerini uyardı, uyuşturucu satışı yapıldığı öne sürülen pide dükkanını polise şikayet etti.

Şikayet sonrası iki aile arasında husumet oluştu. Husumetliler arasında ilk tartışma Ramazan Bayramı’nın ilk günü yaşandı, karşılıklı hakaretler sonrası olayın üstü örtüldü.

AYNI SİTEDE OTURUYORLAR

Ancak gerginlik bitmedi aynı sitede yan yana dairelerde oturan iki ailenin fertleri geçen cumartesi gecesi birbirine girdi. 3167. Sokak’ta birbirlerine ateş açan Yaşar Özyurt (52), Onur Özyurt (24), Volkan Yıldız (44), Fahri Yıldız (53) ile Özgür Özyurt (21) hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Dün gece Özyurt ailesinin bir ferdinin daha yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bu arada olayla ilgili gözaltın alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin cumartesi gecesinden bu yana Beşköprü’de 7/24 nöbet tuttuğu öğrenildi.