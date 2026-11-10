Kaliforniya eyaletindeki Lancaster kentinde hayata geçirilen proje, bölgenin çehresini değiştirdi. The BLVD adıyla anılan cadde, yapılan düzenlemelerin ardından kentin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi.

BEŞ ŞERİTLİ YOLUN YERİNE YÜRÜYÜŞ ALANLARI YAPILDI

Lancaster kentinin merkezindeki Lancaster Boulevard, uzun yıllar otomobil trafiğinin ağırlıkta olduğu geniş bir caddeydi. Kent yönetimi, bölgeyi daha canlı hale getirmek amacıyla yolun düzenini değiştirmeye karar verdi.

Yapılan dönüşüm kapsamında araçlara ayrılan alan daraltıldı, caddenin orta bölümüne ağaçlar dikildi ve yayaların kullanabileceği geniş alanlar oluşturuldu. Oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle cadde, yalnızca araçların geçtiği bir güzergâh olmaktan çıkarıldı.

Bölgede restoranlar, mağazalar ve çeşitli etkinlik alanları bulunuyor. Caddenin yeni düzeninde araç trafiği tamamen kaldırılmazken yayalara daha fazla alan ayrılması dikkat çekiyor.

CADDEDEKİ DEĞİŞİM TİCARİ HAYATI DA CANLANDIRDI

Yolun yeniden düzenlenmesinin ardından bölgedeki ticari faaliyetlerde de hareketlilik yaşandı. Kent merkezinde yeni işletmeler açılırken boş dükkânların bir bölümü yeniden kullanılmaya başlandı. Zamanla yaklaşık 250 işletmenin bulunduğu bölge, Lancaster'ın önemli ticaret noktalarından biri haline geldi.

Caddede düzenlenen açık hava etkinlikleri, festivaller ve pazarlar da bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağladı. Özellikle yayalar için oluşturulan alanlar, alışveriş ve sosyal etkinliklerin bir arada gerçekleştirilebilmesine olanak tanıdı.

Lancaster'daki dönüşüm, şehir planlamasında dikkat çeken örnekler arasında gösteriliyor. Geniş yolların yeniden düzenlenmesiyle ortaya çıkan bu model, otomobil odaklı kent merkezlerinin farklı amaçlarla kullanılabileceğini gösteriyor.