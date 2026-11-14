Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2026-2027 sezonu altıncı haftasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki derbide sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştükleri karşılaşmayı karar setinde kazandı.
Galatasaray, ilk seti 25-21, ikinci seti de 25-19 alarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Fenerbahçe ise üçüncü seti 25-23 kazanarak maçta kalmayı başardı.
Dördüncü seti de 25-18 alan sarı-lacivertliler, skoru 2-2'ye getirdi. Karar setinde rakibine 15-13 üstünlük kuran Fenerbahçe, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.