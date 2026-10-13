Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören bazı yatırım fonlarının tasfiye edildiği 18 Eylül haftasından bu yana gözlerin çevrildiği Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) sürpriz gelişmeler yaşandı. Çıkış beklentisinin aksine, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verileri gönüllü BES'e olan güvenin devam ettiğini ortaya koydu.

İKİ HAF TADA NET 15 BİNİ AŞKIN YENİ KATILIMCI

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş’ın EGM verilerine dayandırarak paylaştığı analizlere göre, 18 Eylül haftasında 10 milyon 362 bin 432 olan gönüllü BES katılımcı sayısı, 2 Ekim haftası itibarıyla 10 milyon 378 bin 210’a yükseldi. Böylece fon tasfiyeleri gölgesinde geçen iki haftalık süreçte sisteme net 15 bin 778 yeni katılımcı dahil oldu.

SİSTEMDEN ERKEN ÇIKANLARI AĞIR KESİNTİLER BEKLİYOR

Sistemden ayrılmayı düşünen vatandaşların karşılaşacağı maliyetlere dikkat çeken Aktaş, kalınan süreye göre kesenti ve devlet katkısı tablosunu detaylandırdı:

Sistemde ilk 3 yılı tamamlamadan ayrılanlardan 14 bin TL’yi aşabilen giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yapılabiliyor. Bu gruptakiler devlet katkısından faydalanamazken, getirileri üzerinden yüzde 15 stopaj kesintisine uğruyor. 3 yılı dolduranlar ise devlet katkısının yüzde 15'ini alabilirken, yine yüzde 15 stopaj ödüyor.

5, 6 VE 10 YIL KADEMELERİNDE STOPAJ VE KATKI AVANTAJI

Sistemde 5 yılı geride bırakanlardan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmazken, daha önce yapılan kesintiler için iade süreci işletilebiliyor. 6 yılı tamamlayanlarda devlet katkısı hakkı yüzde 35’e çıkıyor.

10 yılı tamamlayıp 56 yaşını doldurmayanlarda devlet katkısı hak ediş oranı yüzde 60’a yükselirken, getirilerdeki stopaj oranı yüzde 10’a geriliyor. Hem 10 yılı hem de 56 yaş şartını sağlayanlar ise devlet katkısının tamamını (%100) almaya hak kazanıyor ve stopaj kesintisi yüzde 5’e kadar düşüyor. Uzmanlar, 2026 ve 2027 yıllarında azami katkı payı imkanından yararlanmanın kesinti etkilerini minimize edeceğini belirtiyor.