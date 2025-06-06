Serdar Orçin’in, kendisi gibi oyuncu olan Ece Dizdar ile olan beş yıllık ilişkisi, magazin dünyasında en uyumlu birlikteliklerden biri olarak gösteriliyor.Bu mutlu çift, ilişkilerini artık resmiyete dökmek için gün sayıyor.

Ece Dizdar ve Serdar Orçin, 20 Haziran’da Fenerbahçe'de nikah masasına oturacak.

Sadece ailelerinin ve en sevdikleri arkadaşlarının katılacağı bu özel günde, çift nikâh töreninin ardından kutlama yapacak.

Bu arada çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Ece Dizdar daha önce katıldığı bir programda ilişkisi hakkında şu açıklamaları yapmıştı; "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar'ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek" dedi.