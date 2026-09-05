Hutbede, “Maddeyi önceleyip manayı ötelemeyin, kendimizle yüzleşmeliyiz” denildi. İşçinin ücretinin ‘alın teri kurumadan’ ödenmesi de istenirken alın teri vurgusu ise Diyanet’in aklına, Ankara’da aylardır eylem yapan madenciler, direnişlerini tamamladıktan sonra geldi. Diyanet, 4 Eylül tarihli ‘Peygamberimiz ve Güzel Ahlak’ başlıklı cuma hutbesinde “Yalanı hakikate tercih eden anlayış hepimizi derinden etkilemektedir” denildi ve topluma kendisiyle yüzleşme çağrısı yapıldı.

EYLEMDEN SONRA HATIRLADI

Diyanet’in hutbesinde işçi ücretlerine ilişkin de “Komşumuz açken tok olarak uyuyamayız” denildi. Bu sözler, ödenmeyen maaşları ve tazminatları için aylarca Ankara’da eylem yapan işçileri akıllara getirdi. İşçiler, başkentte aileleri ile birlikte günlerce direniş ve açlık grevi yaptı. Maaş ve tazminatlarının önemli bölümü ödenince eylemi tamamladı. Diyanet ise bu konuya eylem bittikten sonra değindi.

Milyarlık bütçeye sahip Diyanet Hutbesi’nde: “Komşumuz açken tok olarak uyuyamayız” denildi.

Diyanet’in Vakfı’nın 2.8 milyar lirası fonda

Hutbelerde ‘maddeyi öncelemeyin’ mesajı veren Diyanet’in yönettiği Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) parasını Aktif Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’na yatırdığı hafta içi ortaya çıkmış ve TDV’nin fondaki payının değerinin yaklaşık 2.18 milyar lira olduğu açıklanmıştı. Sadece 1.031 yatırımcısı bulunan ve son bir yılda yüzde 45.5 getiri sunan fonda, TDV’nin 1.22 milyar adetten fazla payı bulunuyor.