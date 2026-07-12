1995 Türkiye Güzeli Demet Şener ile iş insanı Tolga Arman'ın beş yıllık ilişkisi sona erdi. Geçtiğimiz dönemlerde ayrılıp yeniden barışan çiftin, bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Demet Şener ve Tolga Arman, uzun süredir devam eden ilişkileriyle magazin gündeminde yer alıyordu. 2025 yılının Eylül ayında ayrılan, Aralık ayında ise yeniden bir araya gelen çiftin ilişkisi kısa süre sonra yeniden sona erdi.

Ayrılık kararının ardından çiftin fikir ayrılıkları yaşadığı ve bu nedenle yollarını ayırdığı belirtildi.

Öte yandan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile oğulları Ömer Kutluay'ın spor kariyeri için bir araya gelmeleriyle ilgili açıklama yapmıştı.

Şener, "Ayrılığın bununla hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.