Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya kıyılarına 55 kilometre uzaklıktaki Akdeniz açıklarında peş peşe iki sismik hareket kaydetti. Saat 08.43'te yerin 26.05 kilometre derinliğinde oluşan 3.5 büyüklüğündeki ilk sarsıntıyı, sadece beş dakika sonra 4.7 büyüklüğündeki ikinci deprem takip etti.
Merkez üssüne yakın noktalardan Demre'nin Kaymakamı Emin Bağlı, yetkili birimlere ulaşan herhangi bir hasar veya olumsuzluk ihbarı bulunmadığını açıkladı. Kaymakam Bağlı, açık denizde oluşan sarsıntıları ilçe merkezinde hissetmediklerini vurguladı.
NACİ GÖRÜR'DEN HELEN-KIBRIS FAYI UYARISI
Bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı mesajı paylaştı. Sarsıntıların Helen-Kıbrıs Fay Zonu üzerinde ve sığ bir derinlikte oluştuğunu belirten Görür, bu fay sisteminin çok daha büyük sarsıntılar üretebilecek kapasite barındırdığının altını çizdi.