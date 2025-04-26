Türkiye depremlerle sarsılıyor. İstanbul’daki 6.2’lik sarsıntının ardından dün de Kütahya peş peş depremlerle sarsıldı. Dün saat 07.23’te merkez üssü Kütahya’nın Simav İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.37 kilometre derinlikteki sarsıntı Simav’ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kütahya bu paniği atlatamadan saat 10.20’de de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 12.17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler nedeniyle Simav ile Pazarlar ilçelerinde eğitime ara verildi. Paniğe neden olan sarsıntılarda 1 kerpiç evin duvarında ve bir camide çatlaklar oluştu. Kentte 4.5 saatte 1 ila 3 büyüklüğünde 48 artçı meydana geldi.

KARADENİZ AÇIKLARI

İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı. Saat 08.40’ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.8 kilometre olduğunu kaydetti. İstanbul ve Kütahya’nın ardından 10.43’te Karadeniz’de saat 10.43’te 14 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kırkareli il merkezine 123 kilometre, Tekirdağ’a ise 183 kilometre uzaklıkta.

HÂLÂ EVİNE GİRMEYEN VAR

İstanbul’da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor. Çadırlarda konaklayan vatandaşlar soğuk havadan yaktıkları ateşle korunmaya çalıştı.