CHP’li Erdal Beşikçioğlu’nun başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyesi ve belediye şirketi Etimkent AŞ’ye yönelik dün operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın, 2025 yılı hesap ve işlemlerine yönelik olağan denetimler sırasında hazırlanan raporlar sonrası başlatıldığı belirtildi. İncelemede, Etimesgut Belediyesi’nin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent AŞ’nin hesap bilgilerinde usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü.

6 ay önce yapılan suç duyurusuyla, zimmet suçundan yürütülen soruşturmada, Etimkent AŞ Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlüğün mutemedi S.K. ve Etimkent AŞ’nin kasa sorumlusu H.B. gözaltına alındı.

SİYASİ YÖNÜ YOK

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise soruşturmanın belediyenin daha önce yaptığı şikâyet üzerine yürüdüğünü belirtti. Beşikçioğlu, sürecin siyasi bir operasyon gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.