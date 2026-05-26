ÖNDER Özen’in sportif direktörlük görevine getirilmesinin ardından ‘Yeni ve güçlü bir kadro’ hedefiyle yola çıkan Beşiktaş’ta transferde rota kaleci transferi... Yeni teknik adam konusunda Avrupa’da temaslarını sürdüren yönetim, gelecek sezon 1 numaralı formayı yabancı bir kaleciye emanet etmek istiyor.

Ersin Destanoğlu’nu da kadroda tutmayı hedefleyen Kartal’ın gözü Arsenal’den İspanyol Kepa Arrizabalaga ve Chelsea’den Filip Jorgensen’de. Futbol Direktörü Önder Özen de onay verdi. Başkan Serdal Adalı, kurmaylarına “İki kaleciden birini alın” talimatı verdi. Arsenal Kepa’yı; Chelsea de Jorgensen’i göndermek istiyor. Kalecilerin vereceği karara göre Beşiktaş’ın görüşmeleri de şekillenecek.