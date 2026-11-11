Beşiktaş'taki yedi aylık döneminin ardından Cruzeiro'ya transfer olan Keny Arroyo için Brezilya ekibinin bonservis beklentisi en az 45 milyon euro. Siyah-beyazlılar, Ekvadorlu kanat oyuncusunu Eylül 2025'te 8,5 milyon euro karşılığında satmıştı.

RTI Esporte'nin haberine göre Benfica ve Roma, Arroyo hakkında bilgi almak için Cruzeiro yönetimiyle görüştü. Brezilya kulübünün ise 45 milyon euronun altında teklif veren kulüplerle masaya oturmayı düşünmediği belirtildi.

65 MAÇTA 12 GOL, 9 ASİST

Cruzeiro'da 65 karşılaşmada görev alan Arroyo, 12 gol ve 9 asistle 21 gole doğrudan katkı sağladı. Ekvadorlu futbolcu, milli takıma da düzenli olarak çağrılıyor.

Oyuncunun bonservis haklarının yüzde 50'sine sahip olan Independiente del Valle'nin de transfer sürecini yakından takip ettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA 349 DAKİKA OYNADI

Beşiktaş, Şubat 2025'te Arroyo'nun bonservis haklarının yüzde 50'si için 5,7 milyon euro ödemişti. Futbolcu, aynı yılın eylül ayında Cruzeiro'ya transfer olmuştu.

Arroyo, Beşiktaş'taki kısa döneminde 14 maçta toplam 349 dakika sahada kalmış ve 2 gol kaydetmişti.