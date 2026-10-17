Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş BOA, Akatlar Spor Kompleksi'nde ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, 2017-2018 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Beşiktaş BOA, ligde oynadığı üçüncü maçını da kazanırken Fenerbahçe Tarfin bu sezon ilk kez yenildi. ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI AÇTI Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş BOA, ribauntlarda kurduğu üstünlük ve pota altındaki etkili oyunuyla ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte turnike ve dış atışlarla farkı azaltan Fenerbahçe Tarfin'e karşı siyah-beyazlılar, devre arasına 43-40 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş BOA, son periyoda 65-50 önde girdi. Sarı-lacivertliler son bölümde farkı azaltsa da siyah-beyazlı ekip parkeden 81-69 galip ayrıldı. FENERBAHÇE LİGDE 602 GÜN SONRA YENİLDİ Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş deplasmanındaki sonuçla ligde 40 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son yenilgisini 602 gün önce, 2024-2025 sezonunda almıştı. Fenerbahçe, 22 Şubat 2025'te ÇBK Mersin deplasmanından 72-66'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

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