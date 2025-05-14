Gelecek sezon için güçlü bir takım kurmaya hazırlanan Beşiktaş, kadrosuna tecrübeli isimlerin yanında genç isimleri de katmayı hedefliyor. Kartal’da radara alınan isimlerden birisi Mahmudu Bajo.
Slovakya Ligi’nde Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Gambiyalı ön libero için görüşmeler olumlu geçti. Bajo da Beşiktaş’a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Oyuncunun bonservis bedeli 2.7 milyon Euro. Siyah-beyazlı yönetim, bu ücreti ödemeye hazır. Streda’yla 63 maça çıkan Mahmudu Bajo, 2 asist yaptı.