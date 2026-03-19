Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, kadroya katacağı isimlerin yanı sıra elden çıkaracağı isimleri de netleştiriyor. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Taylan Bulut için iki talip birden çıktı. Bundesliga'dan talipleri bulunan genç oyuncunun ayrılık ihtimali güçlendi. Son haftalarda maç kadrolarında yer almayan Taylan Bulut, teknik heyetin planlarında yer almıyor. Almanya'dan gelen ilginin somut bir teklife dönüşmesi halinde Beşiktaş yönetiminin transfer görüşmelerini resmiyete dökecek. Son 5 maçta kadroda yer almayan Taylan Bulut özel izinli olarak Almanya’ya gitmişti. Temsilcisi, Alman ekipleri ile görüşen Taylan için sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanması ve tarafların anlaşması halinde transferin yaz döneminde gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan 20 yaşındaki oyuncunun siyah beyazlı ekipteki macerası beklenenden kısa sürecek.

