Beşiktaş, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' denildi. Çek futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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