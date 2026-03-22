Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü 28. haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta sakatlıkların son durumu da merak konusuydu.
Sakatlığını atlatan Emirhan Topçu'nun derbiye yetişmesi beklenirken, El Bilal Toure'den kötü haber geldi. Yaklaşık 1.5 aydır üst adale yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve 2 hafta içerisinde kadroya dönmesi beklenen El Bilal'in sakatlığı uzadı. Malili futbolcunun; Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE AĞLARINI SARSMIŞTI
Sergen Yalçın'ın özellikle sol açık mevkiinde değerlendirdiği El Bilal Toure, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 18 maça çıktı. Beşiktaş adına 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlayan Malili hücumcu, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırmıştı.