Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun çekilen MR'ında uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde: “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.
Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”