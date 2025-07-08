Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham ve David Jurasek'in ardından savunma hattına bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Transferde rotasını Fransa'ya çeviren siyah-beyazlı ekip, 23 yaşındaki stoper için harekete geçti.

BEKLENTİ 5 MİLYON EURO

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Le Havre forması giyen 23 yaşındaki stoper Etienne Youte ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberin detayında Etienne Youte Kinkoue'nin 5 milyon Euro'luk bir teklifle La Havre'den ayrılmasına onay verileceği aktarıldı.

Fransız savunmacının Le Havre ile olan sözleşmesi gelecek sezon tamamlanacak. Etienne Youte'nin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olsa da Fransız ekibi, gelecek yıl bonservissiz ayrılık ihtimalini düşünerek kolaylık sağlamaya sıcak bakıyor.

Etienne Youte, eçtiğimiz sezon Le Havre forması ile 28 maçta forma giydi.