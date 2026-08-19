Yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş’ta Junior Olaitan “Vay be” dedirtecek bir performans sergilemeye başladı. Geçen sezon şubat ayında Göztepe’den 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Beninli futbolcuyu bir taraftar bile karşılamamıştı. Yalnız geldi ve çok çalışarak takımda kalıcı oldu. Sergen Yalçın, 24 yaşındaki orta sahaya 14 maçta şans tanıdı. Olaitan, geçen sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.

İTALİANO’YLA UÇUŞA GEÇTİ

Vincenzo İtaliano dönemi başladı. Hazırlık kampının ardından İtaliano, ilk 11’in omurgasını oluştururken Junior Olaitan’ı Orkun ve Salih gibi bankolar arasına yazdı. Güven kazanan Beninli orta saha, 4’ü Avrupa 1’i lig olmak üzere 5 karşılaşmada göz kamaştıran bir futbol oynadı. 2 asisti bulunan Olaitan, artık Beşiktaş tribünlerinin ayakta alkışladığı futbolculardan biri.