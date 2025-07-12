Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş stoper hattına da takvihye yapmak istiyor… Fabrizio Romano’nun haberine göre Siyah beyazlılar Union Berlin'in stoperi 27 yaşındaki Hollandalı stoperi Danilho Doekhi'nin durumunu yakından takip ediyor. Yönetimin Union Berlin ile masaya oturacağı ve resmi teklifin kısa sürede yapılacağı öne sürüldü.

Union Berlin takımında stoper mevkinde forma giyen Danilho Doekhi, 30 Haziran 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.90 cm boyunda ve 86 kilo olan Danilho Doekhi, Sağ ayağını kullanmaktadır. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 13 milyon Euro.