UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. hafta maçında Kosova’nın Avusturya’yı konuk ettiği maçta Beşiktaş’ta forma giyen Milot Rashica sakatlandı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kosovalı oyuncu, 67. dakikada Baton Zabergja’nın yerine oyuna girdi.
21 dakika sahada kalabilen Milot Rashica, yaşadığı sakatlıktan dolayı maça devam edemedi ve 88. dakikada yerini Meriton Korenica’ya bıraktı.
MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Kosova-Avusturya maçı 1-1 bitti ve mücadelede kazanan çıkmadı.
Ev sahibinin golünü 70. dakikada Fisnik Asllani atarken, Avusturya golü 85. dakikada Christoph Lang ile buldu.
Avusturya 8 puanla liderliğini sürdürdü. Kosova ise maç fazlasıyla 5 puanla 2. sıraya yükseldi.