Kadro planlamasına devam eden ve transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, elden çıkaracağı isimleri de belirledi.

Siyah beyazlılar bu doğrultuda ilk olarak gelir elde edebileceği isimlerle yol ayrımına gitmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, Hasan Arat döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Braga’dan transfer edilen Al Musrati’den nihayet kurtuluyor.

Libyalı olduğu için Suudi Arabistan’da yerli statüsünde oynayabilen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuya taliplerin olduğu ve 5-6 milyon Euro bandında bonservis teklif edildiği belirtildi. Siyah beyazlılar, Musrati'nin satışıyla elini de rahatlatmayı planlıyor.