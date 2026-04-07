Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber geldi… Siyah beyazlılar Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Wilfred Ndidi için açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Deneyimli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.