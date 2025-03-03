Beşiktaş'taki ‘Portekiz çetesi’ başka bir çete... Siyah-beyazlılarda 2010 yıllarının başlarında Quaresma, Simao, Fernandes ve Almeida gibi Portekizli futbolcuların yer aldığı grubun ardından yeni Portekizli 3’lü Gedson, Rafa Silva, Joao Mario oldu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesiyle takıma aşıladığı yeni hücum oyunlu taktik bu üçlüye müthiş yaradı. Siyah-beyazlılar, kupada ve ligde son 6 maçını kazanırken hücum ataklarındaki organizasyonlar Gedson Fernandes ile başladı.

5 GOL 2 ASİST

Gedson’un dikine oynayıp sürüklediği top ya Mario’yla ya da Rafa Silva’yla buluştu. Rafa, bu organizasyonlarda 5 gol ve 2 asistle muhteşem bir istatistik yakaladı. Solskjaer’in göreve gelmesinden önce sahada öylesine top oynayan Mario ise 3 gol ve 1 asistle gerçek kalitesini gösterdi.