Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçta sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Açıklamada, ''Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü’nün takımımızın İstanbul’a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' denildi. 2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK Milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Orkun'un bu süre içinde kaçırması beklenen maçlar şöyle: Trabzonspor (D) Crystal Palace (E) Başakşehir (E)

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