Gelecek sezon için kadro yapılanma çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gözünü Portekizli yıldız ön libero Joao Palhinha'ya çevirdi. Tottenham'da kiralık oynayan 6 numara, takımın küme düşmesi halinde bonservisinin bulunduğu Bayern Münih'e dönecek. Ancak Siyah-Beyazlılar da durumunu yakından takip ediyor...

Sporx'te yer alan habere göre savunma yönü güçlü bir ön libero takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın onay verdiği Palhinha için fırsat kolluyor.

SKORA DA KATKI SAĞLIYOR

Tottenham'ın küme düşmesi halinde oyuncunun 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması ve Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlılar da şartların oluşması durumunda Portekizli yıldız için resmi adım atmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Palhinha, savunma ağrılıklı bir oyuncu olmasına karşın 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 18 milyon euro...