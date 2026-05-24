Beşiktaş'ta bugün zirve var. Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen'le bir araya gelip, teknik direktör konusunu masaya yatıracak. Özen'in hazırladığı adaylar değerlendirilecek. Ange Postecoglou, Kartal'ın teklifine sıcak baksa da henüz netleşen bir şey yok. Filipe Luis ise Benfica'yı bekliyor. Jose Mourinho'nun Real Madrid'e imzası İspanyol kulübünde 7 Haziran'da yapılacak seçim nedeniyle gecikti. Mourinho, Real'e giderse Benfica da Filipe Luis'le çalışmak istiyor.

HER YERDE KAZANDI

40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam Luis, Mourinho yüzünden Beşiktaş'ın teklifini beklemeye aldı. Bu nedenle AEK'yı Yunanistan'da şampiyon yapan Marko Nikolic öne çıktı. Sırp teknik adamın Yunanistan'ın yanı sıra CSKA ve Lokomotiv ile Rusya'da, Partizan'la ülkesinde şampiyonlukları var. Ayrıca Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de kupa kazandı. Adalı-Özen görüşmesinin ardından teknik direktör konusunda somut adımlar bekleniyor.