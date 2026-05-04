Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralık olarak yolladığı Semih Kılıçsoy'un geleceği netleşiyor. Milli oyuncunun 12 milyon Euro olan satın alma opsiyonunda indirim talep eden İtalyan ekibi, Beşiktaş'ı şaşırttı.

Çizme temsilcisi, siyah beyazlı kulübe opsiyonun yarısı olan 6 milyon Euro'luk teklif ile geldi. Beşiktaş yönetimi ise teklifi kesin bir dille geri çevrildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği raporda da 12 milyon Euro'luk opsiyonun altında satılması istenmeyen Semih Kılıçsoy, gelecek sezon kadro planlamasında yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusunun yaz kampında takımla birlikte olacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, Cagliari'nin mevcut 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemesi halinde ise satışa onay verebileceğini bildirdi.