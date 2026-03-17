Ara transfer döneminden sonra üst sıra yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş, kadro yapılanmasına devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusuna adımlarını atan siyah beyazlı ekip, rotasını İtalya'ya çevirdi. Nicolo Schira'nın haberine göre, Serie A takımlarından Torino, sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Giovanni Simeone'nin bonservisini 7 milyon Euro karşılığında aldı.

Haberde, Beşiktaş ve River Plate'nin ilgisine rağmen Torino'nun 30 yaşındaki Arjantinli golcüyü kulübün geleceği açısından kilit bir parça olarak gördüğü ve Simeone'nin de İtalyan ekibinde kalmaya istekli olduğu ifade edildi.

Bu sezon Torino formasıyla 26 resmi karşılaşmaya çıkan Giovanni Simeone, söz konusu maçlarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.