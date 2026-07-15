Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, bir dönem Bursaspor ve Beşiktaş'ta oynayan sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş’a Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'A SİTEM ETMİŞTİ

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Eyüpspor'a imza atan 30 yaşındaki sol bek, geçen sene şubat ayında sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı kulübe sitem etmişti. Camiaya kırgın olduğunu belirten Umut Meraş, "İlk sezonumda 30'a yakın maç oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktım. Aktif bir milli takım oyuncusuydum. beşiktaş'ta bir kere milli takıma çağrılmadım. Milli takımı kaybettim. Çünkü Beşiktaş'ta istediğim forma şansını bulamadım. Beşiktaş'ta geçirdiğim üç sene çok kötü gitti. İki haftada bir hoca değiştiriyorduk. Eyüpspor'da kendimi buldum. Şimdi Beşiktaşlılar 'Geri dön' diye bana mesaj atıyor. O işler öyle olmuyor" diye yazmıştı.