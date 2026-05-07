Konferans Ligi ve Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'na da veda ederek hedefsiz kalan Beşiktaş, gelecek sezon benzeri senaryolardan kaçınmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar, transferdeki isimleri netleştirmeye başladı.

Beşiktaş'ta sezonun en büyük handikaplarından biri de santrfor bölgesindeki rotasyon eksikliği oldu. Tammy Abraham gitti, Hyeon-gyu Oh geldi... Ancak ikinci alternatif çoğu zaman sol kanatta değerlendirilen El Bilal Toure ile genç Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu.

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Gaziantep FK'nın Fransız ekibi Lille'den kiraladığı Mohammed Bayo'yu transfer listesine aldı. 28 yaşındaki Gineli golcü ile Avrupa'dan Stuttgart, Freiburg, Lazio ve Celta Vigo'nun da ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 27 maçta boy gösteren Bayo, 14 gol ve 3 asist ile 17 gole doğrudan katkı verdi. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 4 milyon euro...