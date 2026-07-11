Golcü transferi için harekete geçen Beşiktaş, rotasını Dusan Vlahovic'e çevirmişti. Siyah beyazlılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp yıldız ile sözleşme şartlarını konuşmuş ve beklemeye geçmişti.

Dusan Vlahovic'in, Beşiktaş'ı beklemeye alırken kulübü Juventus ile yeniden yakınlaşmaya başladı.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Vlahovic ile Juventus arasındaki görüşmeler yeniden hız kazandı. Tarafların, oyuncunun geleceği konusunda ortak bir noktada buluşmak için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Siyah beyazlı yönetimin tüm imkanlarını seferber ettiği ve Avrupa'dan başka talibi çıkmayan Vlahovic'in Juventus ile yeniden masaya oturması, Beşiktaş'ın transfer planlarını olumsuz etkiledi. İtalyan basını Sırp yıldızın Torino'da kalma ihtimalinin güçlendiği ifade etti.