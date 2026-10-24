Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcusu Ümit Akdağ'ın sağlık sorunu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırık tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Ümit Akdağ’ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir.
Akdağ’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ümit Akdağ, siyah-beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de yer almıştı. Genç savunmacı, 78. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Ümit Akdağ'ın Süper Lig'deki Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor. Genç futbolcunun sonraki hafta özel bandaj ile sahalara çıkma durumu bulunuyor.