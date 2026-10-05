Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Sırp golcü Dusan Vlahovic'ten yüzleri güldüren haber geldi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre bireysel çalışmalarını sürdüren Sırp golcü sakatlığını atlattı.
Sakatlığını atlatan Vlahovic takımla birlikte çalışmalara başladı.
Bir süredir antrenmanlarda bireysel program uygulayan Vlahovic, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından takım antrenmanında yer aldı. Sırp futbolcunun yeniden takımla çalışması Beşiktaş'ta olumlu karşılandı.
Sakatlık sürecini geride bırakan Vlahovic, hazır olması halinde ilk lig maçında kadroda yer alacak.