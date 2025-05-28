Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünyanın her yerinde futbolcu arıyor. İspanya’da bazı isimlerle görüşen siyah-beyazlı yönetimin Brezilya’ya da çıkarma yaptığı ortaya çıktı. Ge.Globo sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Brezilya Serie A Ligi’nde Vasco da Gama’da forma giyen 18 yaşındaki Rayan için teklif yaptı. Teklifin 7 milyon Euro olduğu belirtildi. Ancak Vasco da Gama kulübü genç sambacı için yaklaşık olarak 15 milyon Euro istiyor. Bu rakama çıkılmadığı takdirde futbolcunun transferine izin verilmeyeceği haberde belirtildi.

HÜCUMDA HER YERDE

Rayan, Brezilya’da potansiyeli yüksek futbolcular arasında gösteriliyor. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen sambacı, forvet ile santrfor bölgelerinde de forma giyebiliyor. Beşiktaş yönetimi, genç futbolcunun, 2016-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayla Süper Lig’e damga vuran Anderson Talisca etkisini yapabileceğini düşünüyor. Talisca da futbol hayatına Brezilya’da Bahia’da başlamıştı. Benfica’da dikiş tutturamayan sambacı, Fikret Orman başkanlığında keşfetilmiş ve siyah-beyazlılara transfer edilmişti.