Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem geldi. Yıllar sonra bir ilk. Ben yabancı hakemle oynadım. Hiçbir avantajı yok. Hatta dezavantajı var. Ama geldi. O zamanki şartlar şimdikiyle bir değil.

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki maç çok farklı bir maçtı. Maçtan önce iki takımın teknik direktörleri ve yöneticilerinin beyanatlarıyla çarşı-pazar karıştı. Düşünün statta 50 bin seyirci var. 35 bin güvenlikçi! Öyle bir maç oynandı ve hiçbir sorun çıkmadan maç bitti. Niye? Çünkü yapılacak en ufak bir harekette gelen FIFA hakemi olduğu için gelecek ceza da büyük olacaktı. Bizim takımlarımızın dışarıya karşı saygıları var ama içeriye karşı saygıları yok.

Şimdi Beşiktaş, Trabzon kendilerini Fener’le, Galatasaray’la aynı görüyorlar. Yahu Beşiktaş, şu anda liderden 24 puan geridesin. Neyin yabancısını istiyorsun, niye seyirciye oynuyorsun? Ne olursa olsun Türkiye’de yıllardır Fener-Galatasaray maçları hakemler için 5 yıldızlık maçlardır. Beşiktaş derbileri dörder yıldız. Bu hiç değişmedi. Ey Beşiktaşlılar bu ne zaman değişir biliyor musunuz? Metin, Ali, Feyyazlar olsaydı, yıllarca şampiyon olsaydınız o zaman buna hakkınız vardı. Şu anda size yerli olsa ne olur, yabancı olsa ne olur! Bakınız bazen bu söylediklerim ters geliyor ama yıllardır bu alemin içindeyiz. Yüz üzerinden hesaplarsak Fener ve Galatasaray 35’erden 70 yapar. 20 Beşiktaş olur. Ne yaptı 90. 4-5 Trabzon olur, geri kalan da Anadolu takımları. Bu, bir gerçektir.

Maçlardan sonra gazetelere bakın. Ana sayfalarda ya Galatasaray vardır ya Fener. Beşiktaş’ın ana sayfaya geçtiği zaman çok azdır. Bazı şeyleri istemek için bazı şeyleri yapacaksınız. Vermeden almak Allah’a mahsustur. Seyirciye oynamayın. Bir de şu var: Galatasaray takımına yıllardır yerli de beğendiremedik yabancı da. Fener maçına yabancı geldi, dört dörtlük idare etti. Teknik direktörü hiç memnun kalmadı, bir anda yerli istemeye başladılar. Siz yıllardır yabancı istiyordunuz. 10 yılda Galatasaray 5 kere şampiyon olmuş. Hangi hakemlerle, yerli hakemlerle. 10 yılda Fenerbahçe hiç şampiyon olamamış. Hangi hakemlerle, yerli hakemlerle. Kimin ağlaması lazım? Fener’in. Kimin dert yanmaması lazım? Galatasaray’ın. Beyler, milleti aldatmaya kalkmayınız, geçiniz.

GALATASARAY BEĞENMEMİŞTİ

Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray maçını yerliler yönetsin. Çünkü Galatasaraylı yöneticiler yabancı hakemi beğenmediler. Kendileri söylediler. Biz değil! Yerliler daha iyiyse alın size yerli. Tepe tepe kullanın. Nasıl olsa yabancıyı beğenmiyorsunuz.

BİZE İTHAL YÖNETİCİ LAZIM

Yabancı hakem, yabancı VAR. Bütün liglerin ikinci yarıları oynanıyor. Adam aptal mı sana iyisini göndersin! Ben yıllarca kabzımallık yaptım. Müstahsiller kirazın iyisini üste koyarlardı, altına ikinciyi, üçüncüyü. Kirazın iyisini sahibi yer, ikinciyi-üçüncüyü sana yedirir. Aptal mı birinciyi sana yedirsin? Ne yabancı VAR ne yabancı hakem. Bize yabancı yöneticiler lazım. İthal yöneticiler.