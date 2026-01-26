Beşiktaş sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın bonservisini aldı. Siyah beyazlılar, İngiliz golcünün 13 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanırken Aston Villa'ya satışını gerçekleştirecek. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.