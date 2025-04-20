Basketbol Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yendi.
Siyah-beyazlılar maçın ilk çeyreğini 28-25 geride tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 49-41 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş, Aliağa Petkimspor’a 77-53 üstünlük sağladı. Son periyotta da üstünlüğü bırakmayan Beşiktaş, salondan 23 sayı farkla galip ayrıldı.
- SALON: ENKA
- HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi
- ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7
- BEŞİKTAŞ: Fibabanka: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2
- 1'İNCİPERİYOT: 28-25
- DEVRE: 41-49
- 3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-77