Ara transfer dönemine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için mesai harcayan Beşiktaş’ta öncelik savunma hattına verildi. Siyah-beyazlıların Belçika Pro League ekiplerinden Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla’yı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı iddia edildi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun 1.96’lık boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan genç savunmacının transferine yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Milan’ın da genç stoperi yakından izlediği ve transfer yarışına dahil olabileceği konuşuluyor. 2031’e kadar sözleşmesi bulunan Sylla 5 milyon Euro değerinde.

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