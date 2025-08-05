Wilfried Ndidi, Beşiktaşlı gibi… Kartal, orta saha sorununun ilacını İngiltere’de buldu. Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Nijeryalı 6 numara Wilfred Ndidi ile prensipte anlaştı.

28 yaşındaki oyuncu, çok sayıda Avrupa kulübünden talibi olmasına rağmen “Beşiktaş’ta oynarım” dedi. Bunun üzerine yönetim, kulübü Leicester City ile pazarlıklara başladı. İngiliz tarafı ile her konuda anlaşma sağlandı. Kartal, Ndidi için 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Nijeryalı yıldız da 3.5-4 milyon Euro civarında bir ücrete forma giyecek. Ndidi’nin kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Ndidi’nin 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Championship şampiyonluğu bulunuyor.