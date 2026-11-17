Beşiktaş'ın, Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

İngiliz basınından TEAMtalk'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Hollandalı stoper için ocak ayında kiralama formülünü değerlendiriyor.

SAVUNMAYA LİDER OLARAK GELECEK

Beşiktaş'ın De Ligt'i savunmanın lider isimlerinden biri olarak gördüğü ve sezon sonuna kadar kiralamak için Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İngiliz ekibinin ise oyuncunun ayrılığına ancak savunmaya yeni takviyeler yapılması halinde sıcak bakabileceği kaydedildi.

Inter'in de De Ligt'in durumunu takip ettiği ancak İtalyan ekibinin transfer için daha çok sezon sonunu düşündüğü ifade edildi. Haberde, Beşiktaş'ın ocak ayında kiralık transfer konusunda en istekli kulüp olduğu ve taraflar arasında kısa süre içinde temas kurulabileceği öne sürüldü.

2024'TE 50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Manchester United'a 2024 yazında Bayern Münih'ten 50 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, ciddi sırt sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı.

Son dönemde yeniden kadroya dönen ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta forma giyen deneyimli savunmacının, Manchester United'da savunma rotasyonunda geri planda kaldığı belirtildi.