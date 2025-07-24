UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, ikinci yarının başında siyah-beyazlı ekibin baskısı sonrası oldukça sinirlendi.
Beşiktaş'ın yaptığı hücum pres karşısında sahasından çıkmakta zorlanan ve üst üste pas hataları yapan Shakhtar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, oyunun durduğu bir anda futbolcularına sert tepki gösterdi. Futbolcularını bağırarak uyaran Arda Turan, daha sonra iki oyuncu değişikliğine gitti.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Yukhym Konoplia ve Marlon Gomes'i oyundan alan Arda Turan, bu iki futbolcunun yerine Vinicius Tobias ile Pedrinho'yu sahaya sürdü.