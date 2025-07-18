UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk oldu. Beşiktaş, Shaktar Donetsk ile ilk maçını 24 Temmuz’da Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk’i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda eşleşeceği muhtemel rakipler de belli oldu.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk engelini aşması halinde 3. ön eleme turunda aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek:
Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu
Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu
Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi
Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi
Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi
Wolfsberger
Fredrikstad