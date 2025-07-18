UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk oldu. Beşiktaş, Shaktar Donetsk ile ilk maçını 24 Temmuz’da Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.  Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk’i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda eşleşeceği muhtemel rakipler de belli oldu.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk engelini aşması halinde 3. ön eleme turunda aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek:

Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu

Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu

Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi

Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi

Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

Wolfsberger

Fredrikstad